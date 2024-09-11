Ирина Горовая рассекретила, кем за границей работает ее дочь и чем увлекается сын от Потапа

Украинский продюсер Ирина Горовая рассекретила, кем работает ее 26-летняя дочь и с чем планирует связать свою жизнь сын от рэпера Потапа.

Наталье Горовой сейчас 26 лет. Дочь продюсера живет за границей, где и работает. Если раньше сфера деятельности Натальи была связана с шоу-бизнесом, то сейчас она хоть и работает в пиаре, но в международной IT-компании.

"Она очень классно общается на английском, коммуницирует, прошла шоу-бизнес, а это помогает. Она менеджер pr-коммуникаций в крупной IT-компании, это международная компания. Но она постоянно приезжает, чтобы увидеть семью, потому что у нас очень тесная связь ", – рассказала Горова в интервью "ЖВЛ представляет".

Ирина Горовая с дочерью Наталией / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Тем временем 16-летний сын продюсера профессионально занимается баскетболом, с чем и планирует связать свою жизнь. Ирина Горовая говорит, что очень Андреем гордится, ведь он достигает отличных результатов в спорте.

"Он очень изменился. Он не хотел в школу ходить, но сейчас такой широкий свободный взгляд. Андрей классно учится, он очень высокий, уже, кажется, выше отца. Он профессионально играет в баскетбол. Я не думаю, что это будет NBA, но он дает успехи", — поделилась продюсер.

Ирина Горовая с сыном Андреем / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Напомним, недавно сын шоумена Дмитрия Коляденко признался, что начал овладевать новой профессией. Филипп рассекретил, чем сейчас занимается.

Читайте также: