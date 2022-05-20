Ирина Горовая рассказала, что получают с благотворительных концертов выступающие на них звезды

Украинская продюсер и соучредительница MOЗGI GROUP Ирина Горовая рассказала, что получают исполнители, которые за границей гастролируют с благотворительными концертами.

Как отметила Горовая, артисты принимают участие в таких мероприятиях по собственному желанию и с безумной верой в нашу победу.

Артисты, которые ездят с концертами (благотворительными – прим.ред.) – они не получают ничего. Они сами по себе не собирают деньги. Собирают деньги фонды, которые делают эти мероприятия. Они оплачивают артистам переезд, проживание и артист приезжает и делает этот мероприятие без гонораров. Заработков нет", — прокомментировала Горовая в программе "Слава+".

Ведущий программы Слава Демин назвал это, что "артисты работают фактически за еду" и Ирина с ним согласилась:

"Я думаю, многие люди сейчас работают за еду, за идею, за восстановление. Основа идея этих мероприятий – это сбор средств и поднятие вопроса войны в Украине по всему миру. Потому что если бы мы молчали и не ездили, о нас очень быстро бы забыли. Поэтому я хочу призвать всех, кто пишет какой-то хейт, мол, "ага, вы за границей" — я хочу, чтобы люди смотрели шире. Потому что да, каждый должен быть на своем месте и делать то, что он может ради победы", – сказала Горовая.

Читайте также: