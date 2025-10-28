Ирина Горовая растрогала фото с 17-летним сыном-красавцем от Потапа, который учится за границей

Ирина Горовая / © instagram.com/gorovaya_irina

47-летняя продюсер Ирина Горовая поделилась теплыми семейными кадрами с отдыха в компании своего 17-летнего сына Андрея от экс-супруга Потапа.

Звездная мама вместе с сыном, друзьями и близкими насладилась осенним днем у бассейна и прогулкой по городу. На фотографиях, опубликованных в Instagram, Ирина позирует рядом с Андреем.

Фанаты продюсера были в восторге от такой теплой встречи мамы и сына. Поклонники начали присылать десятки теплых комментариев со словами восхищения:

Андрюха так быстро вырос!

Какие классные

Вы просто замечательная семья..

Ирина Горовая с сыном Андреем / © instagram.com/gorovaya_irina

Отметим, что сын Потапа и Ирины Горовой, 17-летний Андрей, сейчас получает образование в престижной ACS International School Cobham в Великобритании. Выбрать учебное заведение парню помогли звездные родители, впрочем именно его спортивные успехи открыли дополнительные возможности.

Андрей получил стипендию и выступает в составе баскетбольной команды школы. Юноша совмещает учебу с активными тренировками и имеет планы поступить в иностранный университет, продолжив развиваться в спорте и образовании.

Напомним, недавно Ирина Горовая неожиданно раскритиковала одну из украинских исполнительниц, заявив, что не видит в ней творческого роста. После острого заявления продюсера певица не осталась в стороне и публично ответила.