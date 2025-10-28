- Дата публикации
Ирина Горовая растрогала фото с 17-летним сыном-красавцем от Потапа, который учится за границей
Знаменитость поделилась теплыми кадрами со своим родным человеком.
47-летняя продюсер Ирина Горовая поделилась теплыми семейными кадрами с отдыха в компании своего 17-летнего сына Андрея от экс-супруга Потапа.
Звездная мама вместе с сыном, друзьями и близкими насладилась осенним днем у бассейна и прогулкой по городу. На фотографиях, опубликованных в Instagram, Ирина позирует рядом с Андреем.
Фанаты продюсера были в восторге от такой теплой встречи мамы и сына. Поклонники начали присылать десятки теплых комментариев со словами восхищения:
Андрюха так быстро вырос!
Какие классные
Вы просто замечательная семья..
Отметим, что сын Потапа и Ирины Горовой, 17-летний Андрей, сейчас получает образование в престижной ACS International School Cobham в Великобритании. Выбрать учебное заведение парню помогли звездные родители, впрочем именно его спортивные успехи открыли дополнительные возможности.
Андрей получил стипендию и выступает в составе баскетбольной команды школы. Юноша совмещает учебу с активными тренировками и имеет планы поступить в иностранный университет, продолжив развиваться в спорте и образовании.
