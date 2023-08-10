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Ирина Горовая в бикини похвасталась упругими ягодицами и многочисленными татуировками на теле

Ирина Горовая в бикини похвасталась упругими ягодицами и многочисленными татуировками на теле

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1159
Время на прочтение
2 мин
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Ирина Горовая в бикини похвасталась упругими ягодицами и многочисленными татуировками на теле

Ирина Горовая / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Продюсер вызывала восхищение у поклонников своим внешним видом.

Известная украинская продюсер Ирина Горовая ошеломила поклонников пикантным видео, которое недавно разместила в своем Instagram.

В фотоблоге Горовая поделилась роликом, в котором предстала в белом бикини. Знаменитость показала, как недавно провела время возле бассейна в жару. Ирина загорала, плавала и не упустила возможности похвастаться красивой фигурой. Горовая продемонстрировала упругие ягодицы, плоский животик, а также показала многочисленные татуировки на своем теле:

"Верните +35 и выходные", – с ностальгией подписала видео Горовая, вспоминая недавние теплые дни в Киеве.

Ирина Горовая похвасталась спортивной фигурой, снявшись в белом бикини

Ирина Горовая похвасталась спортивной фигурой, снявшись в белом бикини

В свою очередь, поклонники Ирины не стали скрывать своего восхищения внешним видом продюсера:

  • Какая красота
  • Мне уже жарко от таких фотографий
  • Красивая женщина
  • А вы роскошная
  • Просто секси

Напомним, несколько недель назад Ирина Горовая поделилась свежим фото, на котором изображена с двумя своими детьми – 25-летней Наталией от Юрия Горового, известного как рэпер UGO. И 14-летним Андреем от экс-мужа, продюсера и рэпера Потапа.

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Дата публикации
Просмотры
1159
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