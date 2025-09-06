Ирина Горовая в день 17-летия сына от Потапа восхитила, каким красавцем он вырос

Ирина Горовая с сыном / © instagram.com/gorovaya_irina

Украинский продюсер Ирина Горовая публично поздравила сына Андрея с днем рождения.

Так, 6 сентября, сын продюсера и ее бывшего мужа Потапа празднует 17-летие. Звездная мама поздравила Андрея теплыми словами любви и счастья. В то же время в фотоблоге Ирина опубликовала коллаж, который сделала из совместных фото с именинником. На недавних кадрах заметно, как семья проводит время вместе и наслаждается моментами.

"Андрей, дорогой, поздравляю тебя! Счастлива быть твоей мамочкой уже 17 лет", — поздравила продюсер.

Ирина Горовая с сыном и дочерью / © instagram.com/gorovaya_irina

Сын Потапа и Ирины Горовой / © instagram.com/gorovaya_irina

К слову, сейчас Андрей Потапенко находится за границей. Он начал обучение в одной из элитных школ Великобритании, которую ему выбрали звездные родители. Однако своими спортивными достижениями 17-летний юноша сократил оплату за образование. Более того, в сторис Ирина Горовая заявила, что Андрей получает стипендию и вместе с баскетбольной командой в дальнейшем будет играть за школу.

"Родители выбрали школу, ребенок заработал своими баскетбольными достижениями себе на стипендию и будет играть за команду школы. Спорт действительно открывает двери — даже в иностранные учебные заведения", — добавила Ирина.

Напомним, недавно продюсер Ирина Горовая показала место обучения Андрея и поделилась первыми впечатлениями.