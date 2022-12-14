Ирина Горовая в обтягивающих лосинах и майке показала, как держит фигуру в тонусе

Украинский продюсер и соучредитель MOЗGI GROUP Ирина Горовая поделилась, как держит фигуру в тонусе.

В частности, знаменитость в фотоблоге раскрыла секрет своей стройности. Ирина опубликовала ролик, где занимается спортом. Горовая в черных обтягивающих лосинах и майке на видео показала, как выполняет упражнения.

"Для меня спорт — это о преодолении. Преодоление лени, нежелания и бесконечной занятости. Знаю, что со стороны это выглядит, будто я такая проснулась, выпила водички с лимончиком, быстренько переоделась и отфигачила супер сложную тренировку, ни минуты не сомневаясь - делать это или нет. Но реальность другая. Найдется миллион причин, почему не спорт. Единственное преимущество, почему он — я офигенно чувствую себя после! И это мотивирует заниматься регулярно", — поделилась Ирина.

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Дочь Горовой прокомментировала пост мамы. Наталья отметила, что родной человек ее мотивирует.

"Какая красивая локация, а вообще — ну какая ты молодец! Как ты находишь на все силы? Я не знаю, мотиватор мой", — написала Наталья.

Напомним, недавно Ирина похвасталась заметно подросшим сыном от Потапа. Горовая показала, как изменился Андрей.

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