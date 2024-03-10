Ирина Горовая восхитила фото с подросшим сыном-красавцем от Потапа и дочерью

Также продюсер показала, как 15-летний Андрей поздравил ее с 8 Марта.
Украинский продюсер Ирина Горовая впервые за длительное время показала семейный кадр с детьми.
В своем Instagram знаменитость опубликовала редкий кадр с 26-летней дочерью от рэпера UGO и 15-летним сыном-красавцем от музыканта Потапа. Семейство сделало фото в зеркале. На снимке заметно, как Андрей уже заметно подрос и стал выше сестры Наташи и мамы.
"Кто здесь батя?" – подписала кадр продюсер, шутя о немалом росте сына.
Кроме того, Ирина Горовая показала, как сын поздравил ее с праздником 8 Марта. В частности, Андрей сделал маме приятный презент. Юноша вручил ей немалый букет розовых тюльпанов. Ирина Горовая очень сильно была растрогана сюрпризом, который для нее подготовил сын.
Подписчики продюсера тоже были растроганы. Они засыпали Андрея комплиментами и отметили, что это было очень мило.
- Как это мило!
- Какой красавец и молодец!
- Как можно быть такими классными!
Напомним, ранее певица Наталка Карпа показала, как муж-военный поздравил ее с 8 Марта. Евгений Терехов сделал жене приятный сюрприз прямо с фронта.
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