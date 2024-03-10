Ирина Горовая восхитила фото с подросшим сыном-красавцем от Потапа и дочерью

Также продюсер показала, как 15-летний Андрей поздравил ее с 8 Марта.

Украинский продюсер Ирина Горовая впервые за длительное время показала семейный кадр с детьми.

В своем Instagram знаменитость опубликовала редкий кадр с 26-летней дочерью от рэпера UGO и 15-летним сыном-красавцем от музыканта Потапа. Семейство сделало фото в зеркале. На снимке заметно, как Андрей уже заметно подрос и стал выше сестры Наташи и мамы.

"Кто здесь батя?" – подписала кадр продюсер, шутя о немалом росте сына.

Ирина Горовая с сыном и дочерью / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Кроме того, Ирина Горовая показала, как сын поздравил ее с праздником 8 Марта. В частности, Андрей сделал маме приятный презент. Юноша вручил ей немалый букет розовых тюльпанов. Ирина Горовая очень сильно была растрогана сюрпризом, который для нее подготовил сын.

Ирина Горовая с сыном / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Подписчики продюсера тоже были растроганы. Они засыпали Андрея комплиментами и отметили, что это было очень мило.

Как это мило!

Какой красавец и молодец!

Как можно быть такими классными!

Напомним, ранее певица Наталка Карпа показала, как муж-военный поздравил ее с 8 Марта. Евгений Терехов сделал жене приятный сюрприз прямо с фронта.

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