Ирина Горовая восхитила общими фотографиями со взрослой дочерью в парных вечерних платьях

Вместе они отпраздновали Новый год.
Музыкальный продюсер Ирина Горовая очаровала общими фотографиями с дочерью Натальей.
Фотографиями со взрослой дочерью Ирина поделилась в своем Instagram. На фото звездная мама и дочь позируют в похожих блестящих нарядах черного цвета.
Для своего аутфити Горовая выбрала изящные серебристые босоножки на каблуке, в то время как Наталья удивила своей обувью – девушка обула черные кеды. В роскошном вечернем наряде Горовая с дочерью прогулялись по вечернему городу.
"С Новым. Пусть все плохое останется в прошлом", — подписала фото продюсер.
Напомним, что дочь Ирины Горовой уже успела выйти замуж. Со своим избранником Наталья вышла замуж в Ливане, откуда родом ее жених.
Читайте также: