Ирина Горовая восхитила общими фотографиями со взрослой дочерью в парных вечерних платьях

Вместе они отпраздновали Новый год.

Музыкальный продюсер Ирина Горовая очаровала общими фотографиями с дочерью Натальей.

Фотографиями со взрослой дочерью Ирина поделилась в своем Instagram. На фото звездная мама и дочь позируют в похожих блестящих нарядах черного цвета.

Для своего аутфити Горовая выбрала изящные серебристые босоножки на каблуке, в то время как Наталья удивила своей обувью – девушка обула черные кеды. В роскошном вечернем наряде Горовая с дочерью прогулялись по вечернему городу.

Ирина Горовая с дочерью / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"С Новым. Пусть все плохое останется в прошлом", — подписала фото продюсер.

Ирина Горовая / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Напомним, что дочь Ирины Горовой уже успела выйти замуж. Со своим избранником Наталья вышла замуж в Ливане, откуда родом ее жених.

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