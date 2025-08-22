Ирина Горовая впервые откровенно рассказала о возлюбленном, с которым пять лет в отношениях

Ирина Горовая / © instagram.com/gorovaya_irina

Украинский продюсер Ирина Горовая откровенно рассказала о своих отношениях с избранником.

Знаменитость не из тех, кто делится подробностями личной жизни. Продюсер предпочитает держать это в тайне. Однако на этот раз Ирина Горовая сделала исключение. Знаменитость призналась, что уже в течение пяти лет находится в отношениях. Взаимоотношения с бойфрендом продюсера полностью устраивают и она чувствует себя счастливой.

"Я нашла ту формулу, в которой я собрала все ингредиенты, в которых мне просто классно, вот и все. И это о том, что ты выбираешь себя. Нет страха, что я одна", - рассказала продюсер в разговоре с Натальей Бобок.

Ирина Горовая / © instagram.com/gorovaya_irina

Правда, имени избранника Ирина Горовая не торопится раскрывать, а также не показывает его и не говорит, чем он занимается. Вместо этого знаменитость делится, что они с возлюбленным за эти пять лет ни разу не поссорились. Также Горовая дала понять, что замуж выходить не планирует.

"Мне когда-то было так страшно, что я одна и кому я буду нужна, и что с этим делать, а у меня двое детей. Но потом ты думаешь, что это стереотип. Я здорова, у меня есть отличная работа, я самодостаточна. Все сложилось так, как хочется. Мы ни разу не поссорились", - добавила продюсер.

Отметим, Ирина Горовая дважды была замужем. Первым ее мужем стал музыкант Юрий Горовой. В браке пары родилась дочь Наталья. Во второй раз знаменитость вышла замуж за рэпера Потапа. У бывших супругов есть общий сын Андрей. Кстати, недавно они вместе показались в самолете. Потап уже признался, куда направлялся с Ириной Горовой и их сыном.