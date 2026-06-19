Ирина Горовая

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Украинский продюсер Ирина Горовая впервые показала своего бойфренда.

Знаменитость тщательно скрывает подробности личной жизни. Как сама не раз признавалась Ирина Горовая, она не любит говорить на любовные темы. Однако продюсер не скрывает, что уже длительное время не одинока и счастлива в отношениях. Однако избранника своего она так и не показывала, до этого момента.

В Instagram-stories продюсер опубликовала красноречивое фото. На снимке Ирина Горовая держала за руку загадочного мужчину. Кадр был сделан на каком-то важном мероприятии. Судя по украшенным стульям и рассыпанным лепесткам роз вокруг, можно предположить, что парочка побывала на свадьбе близких.

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Ирина Горовая с загадочным мужчиной / © instagram.com/gorovaya_irina

Конечно же, лицо избранника Ирина Горовая не показала. Тем не менее, раньше она и подобные фотографии с возлюбленным не публиковала.

Отметим, Ирина Горовая была дважды замужем. Первым мужем знаменитости был музыкант Юрий Горовой, от которого она родила дочь Наталью. В течение 15 лет Ирина Горовая состояла в браке с рэпером Потапом. У бывших супругов есть общий сын Андрей. Сколько длятся новые отношения продюсера — точно неизвестно, поскольку она почти ничего о них не рассказывает.

Напомним, недавно Ирина Горовая побывала в гостях у дочери и зятя. Знаменитость показывала, как с ними проводила время в Польше.

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