Ирина Горовая выдала замуж 26-летнюю дочь и показала фото с ее свадьбы

Украинская продюсерша Ирина Горовая выдала 26-летнюю дочь Наталью замуж и показала счастливые фото с ее свадьбы.

Горовая подтвердила радостное событие в семье. Продюсер официально сообщила, что ее дочь сыграла свадьбу со своим возлюбленным Амиром. В своем Instagram знаменитость показала первые фото из счастливого события. Наталья выбрала длинное белое платье, которое было довольно сдержанным. А вот от фаты девушка отказалась. Тем временем ее муж был одет в брюках и рубашке. От громких празднований молодожены отказались, а решили разделить этот день с самыми близкими и родными.

Дочь Ирины Горовой сыграла свадьбу / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Дочь Ирины Горовой сыграла свадьбу / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Продюсер уже поздравила Наталию с новым статусом жены. Она пожелала молодоженам супружеского счастья и поблагодарила, что осчастливили ее таким радостным событием.

Дочь Ирины Горовой сыграла свадьбу / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Поздравляю! Любитесь, наслаждайтесь жизнью, поддерживайте друг друга. Я невероятно счастливая мама", — поделилась продюсер.

Дочь Ирины Горовой сыграла свадьбу / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Напомним, Наталья Горовая вышла замуж еще в 2022 году за своего избранника, который родом из Ливана. Возлюбленный Наташи – мусульманин, поэтому они заключили брак согласно традициям этой веры. Тем не менее, влюбленные еще планируют сыграть свадьбу в Украине и обвенчаться в церкви. К слову, сама Наталья мусульманство не принимала.

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