Ирина Горовая высказалась, как изменилась Надя Дорофеева во время брака с ресторатором Кацуриным

Украинская продюсер Ирина Горовая прокомментировала брак певицы Нади Дорофеевой с ресторатором Мишей Кацуриным.

Так, звездная пара обручилась в прошлом году летом. За этот период фаны заметили множество изменений в музыке Нади. И по мнению Ирины, любовь действительно внутренне сменила артистку. Со своей стороны продюсер отметила, что это не только позволило ей расцвести, но и выйти на новый музыкальный уровень. В частности, говорит Горовая, химия между возлюбленными придала трекам особого звучания и новых смыслов. Тем более, супруги неоднократно показывали, что в большинстве новую музыку они создают вместе.

Надя Дорофеева с мужем / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Она дополнилась, потому что любовь помогает цвести. К тому же они вместе пишут треки. Это еще как дополнительный рост в творчестве", — поделилась продюсер в программе "Ближче до зірок".

Напомним, недавно продюсер Ирина Горовая впервые за четыре года раскрыла правду о личных отношениях. Как оказалось, у знаменитости в течение этого периода уже был избранник, которого она тщательно скрывала. В результате все карты раскрыты и Ирина публично поделилась подробностями нового романа.

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