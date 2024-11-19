Ирина Горовая высказалась о музыкальной карьере Каменских и добьется ли она успеха за границей

Продюсер также поделилась своими мыслями, как сейчас можно продвигать карьеру на иностранные рынки.

Украинский продюсер Ирина Горовая высказалась о музыкальной карьере певицы Насти Каменских и прокомментировала, сможет ли она добиться успеха за границей.

Исполнительница сейчас работает над испаноязычными песнями. В частности, именно на этом языке артистка выпускает новые песни, вероятно, стремясь занять свою нишу на зарубежном рынке. Однако Ирина Горовая сомневается в успехе такой стратегии. Продюсер говорит, что согласно ее наблюдениям, за границей сейчас перегружен рынок. По мнению Горовой, иностранным слушателям стоит предлагать что-то новое, а для этого отлично подойдет именно украинская музыка.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"Я думаю, что у каждого свой путь. Но в общем, если брать рыночно, то надо находить что-то такое украинское и что продвигает украинскую музыку, возможно, с добавлением иностранных языков. Но точно переведенный текст на английский язык или написан на английском, и вхождение в очень перегретый рынок за границей — еще одну Рианну делать, еще одну Бейонсе, еще одну Шакиру — это не перспективно, потому что такого много", — прокомментировала продюсер для "Люкс ФМ".

Сейчас Ирина Горовая не верит, что артист из Украины может добиться успеха за границей с иностранным репертуаром. По мнению продюсера, украинская музыка может в этом помочь.

Ирина Горовая / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Верю ли я в такое продвижение? Нет, не верю! Верю ли я в продвижение украинской музыки, которая постоянно будет экспериментироваться? Очень верю!" – добавила продюсер.

Напомним, что недавно Ирина Горовая рассказывала о воспитании с Потапом общего сына. Знаменитость раскрыла, как они поделили финансовые вопросы.

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