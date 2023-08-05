Ирина Горовая высказалась о причастности Потапа к лейблу Pomitni и дальнейшем сотрудничестве

Музыкальная продюсер Ирина Горовая прокомментировала дальнейшее сотрудничество со своим бывшим мужем и соучредителем лейбла Mozgi Entertainment Потапом.

После того, как продюсерская компания пережила ребрендинг и получила новое название Pomitni, у многих остались вопросы о дальнейшем сотрудничестве экс-супруги. Еще в прошлом году стало известно, что Потап покинул лейбл, а управление центром взяла на себя Ирина.

Недавно Потап высказался о трансформации бренда и заявил, что до сих пор является акционером компании. По словам артиста, сейчас Pomitni стала "компанией открытого типа".

"Сейчас компания Mozgi Group стала компанией открытого типа. Это был тот эволюционный процесс, которого ждали все в компании довольно давно. Эти изменения были ожидаемыми. Война просто ускорила момент, когда компания Mozgi Group из компании закрытого корпоративного типа превратилась в компанию открытого типа, сменила название и сделала ребрендинг. Я остался акционером этой компании, и это тоже мой бизнес. Мое участие в администрировании — это уже не то, на что я направляю время и фокус внимания. У меня сейчас другой масштаб взгляда на бизнес и его задачи" – сказал в интервью Viva! Потап.

Ирина Горова и Потап / Фото: jetsetter.ua

Однако после этих слов Горовая записала видеообращение на странице Pomitni в Instagram, в котором опровергла слова экс-супруга. Как пояснила продюсер, сейчас их с Потапом связывают только родительские отношения, а также бэк-каталог песен, записанный еще до 24 февраля 2022 года.

"Я хочу официально заявить о том, что это неправда. Единственное, что меня объединяет с Алексеем — это Андрей, наш сын, и бек-каталог, который был наработан до 24 февраля 2022 года. Все, что делалось после этой даты, это уже работа меня и команды Именно Pomitni мы сделали потому, что наши дороги разошлись и мы пошли, как и договорились, разными путями.Я уверена, что это такое прочтение новости и Алексей имел в виду именно бек-каталог, который мы до сих пор шерим. совместных проектов мы не делаем — у него свои компания, у меня своя. Слухи и расследование не к чему, все можно проверить в официальных источниках", — сказала Горова.

Ирина Горова прокомментировала причастность Потапа к лейблу Pomitni

Ранее Ирина Горова уже комментировала прекращение сотрудничества с Потапом и объяснила почему они решили разорвать деловые отношения.

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