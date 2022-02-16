Ирина Горовая выступила с заявлением о работе ее компании на фоне угрозы вторжения РФ в Украину

Ирина Горовая выступила с заявлением о работе ее компании на фоне угрозы вторжения РФ в Украину

Продюсер обратилась к поклонникам через соцсети.

Украинский продюсер, соучредительница украинской компании Mozgi Group Ирина Горовая выступила с официальным заявлением о работе ее центра в непростое для Украины время.

Ирина подчеркнула, что они с командой остаются в стране и продолжают работать.

"Сейчас в инфополе бурлит большое количество манипулятивных сообщений и всевозможных новостей, в котором многим достаточно трудно сохранять спокойствие и ясную голову. Как СЕО и соучредительница украинской компании Mozgi Group хочу подчеркнуть, что мы всей командой остаемся в Украине, на своих местах, и продолжаем активно работать, творить и создавать. Ведь в состоянии страха нет развития, а именно развитие самое важное для креативных людей и талантов, которые двигают индустрию вперед", — отметила Горовая.

Она подчеркнула, что они с командой очень любят Украину и предпочитают развиваться именно в этой стране:

"Мы очень любим Украину и имеем желание расти и развиваться именно здесь – создавать локальный продукт и популяризировать его на международном уровне. Украина, Mozgi Group – это наш дом, который мы любим, которым вдохновляемся. И мы и дальше будем творить историю именно здесь!" – отметила Ирина.

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