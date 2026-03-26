Ирина Горовая заговорила о пополнении в семье 28-летней дочери: "Буду рада, когда родит"

Ирина Горовая и ее дочь с мужем / © instagram.com/gorovaya_irina

Украинский продюсер Ирина Горовая заговорила о пополнении семье ее 28-летней дочери.

Наталья в 2024 году рассекретила, что вышла замуж. Сейчас дочь Ирины Горовой живет вместе с мужем-иностранцем за границей, а именно в Польше. Девушка работает в IT-компании в сфере коммуникаций. Ирина Горовая на проекте "Наодинці з Гламуром" признается, что очень рада тому, что Наталья выбрала для себя именно такой путь.

"Она работает в IT-компании, в коммуникациях. Мне очень классно, что она пошла именно этот путь. Она очень креативная, талантливая. Она придумывает разные классные идеи, она много пишет. Она в этой компании работает уже лет шесть, наверное. Она до войны пошла туда. Живет в Варшаве", - делится продюсер с Анной Севастьяновой.

Дочь Ирины Горовой с мужем / © instagram.com/gorovaya_irina

Также Ирина Горовая заговорила и о пополнении семье дочери. Продюсер делится, что ее дочь вместе с мужем планируют детей. Однако, всему свое время. Тем не менее, знаменитость не скрывает, что будет очень рада появлению внука или внучки.

"Каждая пара планирует детей, а как оно Бог даст, так и будет. Я очень буду рада, когда дочь родит, потому что это большое счастье и дар Божий", - отметила продюсер.

Напомним, недавно Ирина Горовая восхитила фото с дочкой. Продюсер показывала, как они вместе проводили время в Варшаве.