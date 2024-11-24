Ирина Горовая заговорила о пополнении в семье дочери и готова ли нянчить внуков

Украинская продюсер Ирина Горовая прокомментировала личную жизнь 26-летней дочери Натальи.

Как известно, Наталья проживает в Польше со своим возлюбленным Амиром, с которым они сыграли свадьбу в Ливане. Супруги уже более двух лет состоят в официальном браке. В комментарии ТСН.ua Ирина призналась, что ее дочь с возлюбленным уже задумываются о рождении первенца. А вот сама продюсерка пока не готова называться бабушкой в 46 лет. По словам Горовой, она еще хочет наслаждаться "статусом мамы".

Ирина Горовая с дочерью Наталией / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

"Все, когда влюбляются, они задумываются о пополнении в семье. Я пока в статусе мамы. Я хочу стать бабушкой, но не сейчас", — поделилась Ирина.

Также Горовая похвасталась карьерными успехами Натальи. По словам продюсера, 26-летняя дочь постепенно достигает новых высот в IT-карьере, чем она очень гордится.

"Она работает в IT и растет в компании. Но конечно, опыт с шоу-бизнеса ей помог", — добавила знаменитость.

Напомним, недавно сын продюсера Ирины Горовой от Потапа Андрей признался, планирует ли выезжать за границу во время войны на постоянное проживание и обучение.

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