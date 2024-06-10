Ирина Горовая закрутила новый роман и раскрыла пикантные подробности об интиме с бойфрендом

Украинская продюсер Ирина Горовая проговорилась, что находится в отношениях.

О новом романе знаменитость случайно рассказала на проекте "Невероятная правда о звездах". В частности, у Горовой поинтересовались, где она дома занимается любовью с партнером, чтобы сын не услышал.

Ирина Горовая / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Продюсер не стала избегать ответа. Знаменитость отметила, что они с избранником идут в их комнату, а сын – в свою. Горовая отметила, что Андрею уже 15 лет, и он все прекрасно понимает, и может спокойно одеть наушники, чтобы не услышать ничего лишнего.

Своим ответом Ирина Горовая подтвердила, что не одинока и у нее есть партнер, с которым она, возможно, даже живет вместе.

"Он пошел в свою комнату, а мы пошли в свою. И все! Ему 15 лет, он все понимает. Если он услышит, что маме немного плохо, она сильно дышит, он скажет: "Окей, включу наушники и буду играть в свои игры", — поделилась знаменитость.

Ирина Горовая / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Отметим, Ирина Горовая была дважды замужем. Первым мужем продюсера был Юрий Горовой, от которого она родила дочь Наталью. Во второй раз замуж знаменитость вышла за рэпера Потапа. У бывших супругов есть совместный сын Андрей. После развода с Потапом Ирина Горовая держит личную жизнь в тайне.

Напомним, недавно дочь продюсера сыграла свадьбу. Ирина Горовая показывала, как выдавала Наталью замуж, и делилась фото из особого события.

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