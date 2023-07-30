Ирина Горовая залюбовала фото подросшего сына от Потапа и 25-летней дочери

Музыкальная продюсер Ирина Горовая поделилась новой фотографией со своими детьми — 14-летним Андреем и 25-летней Наталией.

Редкое фото с сыном и дочерью знаменитость опубликовала в своих Instagram-stories. Фотографию Горовая оставила без подписи, лишь отметила на ней ники Андрея и Наталии в соцсетях.

На домашнем кадре дети продюсерки позировали возле ее загородного дома – Андрей обнимал улыбающуюся страшную сестру за плечи, глядя в камеру.

Сын и дочь Ирины Горовой / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Напомним, что у Ирины Горовой детей от разных браков. Дочь Наталью продюсер родила в браке с Юрием Горовым. А уже через 11 лет Ирина стала мамой во второй раз и родила сына Андрея исполнителю Алексею Потапенко (Потапу), с которым создала компанию Moзgi Entertainment.

Отметим, что в 2023 музыкальная компания пережила ребрендинг и получила название Pomitni. По словам Горовой, Moзgi Entertainment исчерпали себя.

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