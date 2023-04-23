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Ирина Горовая залюбовала веселым селфи с дочерью и сыном

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
916
Время на прочтение
1 мин
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Ирина Горовая залюбовала веселым селфи с дочерью и сыном

Ирина Горова с семьей / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Сейчас вместе с детьми бизнесвумэн находится в Лондоне.

Музыкальная продюсер и соучредитель MOЗGI GROUP Ирина Горовая поделилась редкими кадрами с 14-летним сыном Андреем и 25-летней дочерью Наталией.

В делах бизнесвумен отправилась в Лондон и взяла в путешествие детей. Совместным фотоснимком с подросшим сыном и дочерью Горовая поделилась в сторис в Instagram.

На смешном селфи дети обнимали свою звездную маму и смотрели в камеру.

"Мои", — коротко подписала фотографию Ирина и добавила эмоджи красного сердечка.

Ирина Горова с детьми / © instagram.com/gorovaya_irina
Ирина Горова с детьми / Фото: instagram.com/gorovaya_irina

Напомним, что дочь Наталья родилась в браке продюсерши с Юрием Горовым. А вот сына Андрея Горовая родила от продюсера и музыканта Алексея Потапенко (Потапа).

25-летняя Наталья уже живет своей жизнью. В сентябре 2022 года девушка вышла замуж в Ливане.

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Дата публикации
Просмотры
916
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