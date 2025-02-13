Ирина Кудашова пожаловалась на низкие гонорары во время войны и раскрыла, на какие деньги живет

Украинская актриса Ирина Кудашова, которая ранее высказалась о темной стороне киноиндустрии, рассказала о гонорарах во время войны и раскрыла, на какие средства живет.

С началом полномасштабного российского вторжения в Украине значительно просела сфера кино и сериалом. Постепенно это все начинает возвращаться, но не на таком высоком уровне, как было раньше. Как рассказала Кудашова в интервью для YouTube-канала Марички Падалко, когда во время войны вернулась к работе, проектов было мало, а средств не хватало, чтобы обеспечить себя. К счастью, у знаменитости была подушка безопасности, на которую она жила.

"Конечно, было недостаточно, чтобы обеспечить свое существование. И гонорары были другие совсем, и проект был не каждый месяц, чтобы ты могла себя обеспечить. Но у меня была определенная подушка безопасности, которую сделала еще до 2021 года. Для меня это было принципиально критически, чтобы я откладывала деньги. И благодаря ей, по сути, я понимала, что у меня есть какая-то подушка безопасности, с которой я смогу жить сейчас в Украине, снимать жилье и ждать других проектов", - поделилась актриса.

Маричка Падалко и Ирина Кудашова / Фото: YouTube-канал Марічка

Подушку безопасности Ирина Кудашова отложила еще до 2021 года. Как говорит артистка, она зарабатывала благодаря и проектам, и соцсетям, и рекламным контрактам. Сейчас же у Ирины нет возможности откладывать средства. Однако знаменитость делится, что и ситуация с робой у актеров улучшилась. По словам звезды "Школы", проектов стало больше в 2024 году, в 2025-м также появится немало новых.

"На самом деле, до 2021 года была очень насыщенная жизнь как проектами, так и рекламными кампаниями. Благодаря этим вещам я смогла сделать себе эту подушку. Сейчас все возвращается. Киноиндустрия сейчас работает и очень много проектов должно выйти и запуститься в 2025 году. Последние полгода, можно сказать, я каждый месяц была вовлечена в каком-то проекте. Но, конечно, это не такие деньги, не такие гонорары. Рекламы тоже понемногу возвращаются, но это совсем другие средства. К примеру, в прошлом году я не смогла отложить себе какую-то сумму для подушки безопасности. То есть все пошло в ноль", - поделилась знаменитость.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ІРИНА КУДАШОВА & МАРІЧКА: Повернення "дорослої" "Школи", скандал із Василенко та "роман" з Осадчуком

Напомним, ранее Ирина Кудашова рассказала об уничтоженной ракетой квартире в Чернигове. Артистка также призналась, почему восстанавливает ее за свой счет, без помощи государства.

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