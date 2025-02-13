Ирина Кудашова раскрыла неожиданный секрет, благодаря чему актеры плачут в кадре

Украинская актриса Ирина Кудашова, которая ранее рассказала о гонорарах во время войны, раскрыла неожиданный секрет, как артистам получается заплакать в кадре.

Знаменитость в интервью для YouTube-канала Марички Падалко призналась, что слезы на камеру показать сложно. Более того, даже у профессиональных актеров это не всегда получается. Поэтому в актерской профессии есть интересный лайфхак. Артисты мажут глаза специальным ментоловым карандашом, который вызывает слезы. Тем временем Ирина Кудашова этим методом не пользуется. Знаменитость признается, что легко может показать слезы.

"Этой универсальной формулы нет. Я скажу больше, даже многие профессиональные актеры не всегда могут заплакать с первого раза. Есть такая штучка, используют карандаш для слез, ментоловый, и он помогает заплакать. А у меня так сложилось, что я могу заплакать вот так (легко – прим. ред.)", - поделилась актриса.

Ирина Кудашова / Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

Ирина Кудашова также отметила, что в реальной жизни не симулирует эмоции. Более того, знаменитость убеждена, что неискренность будет сразу заметна. Поэтому плачет ли она на самом деле или симулирует слезы – можно легко, по мнению артистки, почувствовать.

"Это ощутимо. Это всегда чувствуется, когда человек искренне показывает свои эмоции, а когда это в кадре. Я никогда не была на месте своей подружки или своего парня, как это выглядит со стороны. Но мне кажется, что это очень искренне. Тем более, что я не использую те методы, где я была в жизни", — убеждена знаменитость.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ІРИНА КУДАШОВА & МАРІЧКА: Повернення "дорослої" "Школи", скандал із Василенко та "роман" з Осадчуком

Напомним, ранее Ирина Кудашова поставила точку в слухах о романе с коллегой Богданом Осадчуком. Артистка объяснила, что их на самом деле связывает.

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