Ирина Кудашова раскрыла секреты ухода за собой и заинтриговала влюбленностью

Ирина Кудашова

Актриса Ирина Кудашова, знакомая зрителям по ярким ролям в кино и театре, на этот раз предстала в особенном образе - военной медсестры в военной драме "Тримайся, братику" на канале 2+2.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua артистка поделилась, как работала над сложной ролью, почему для нее важно рассказывать истории о боевых медиках, как война повлияла на ее жизнь, а также - о собственных источниках силы, любви к профессии и маленьких радостях вне съемочной площадки.

Ирина, как вы почувствовали своего персонажа, с чего начали строить его внутренний мир?

На самом деле не так сложно было почувствовать ее, потому что мы все на себе почувствовали, что такое война и как важно помогать ближнему. Начинала с главного вопроса: а что именно побудило юную девушку остаться и спасать жизни наших воинов. Поскольку она медсестра по профессии, чувствовала долг и просто не могла в такой ситуации поступить иначе.

Ирина Кудашова в драме "Тримайся, братику"

Приходилось ли вам переносить собственные эмоции или жизненный опыт в игру?

Мы с моей героиней Катей очень разные, но конечно были сцены, когда собственные эмоции пересекались с тем, что я играла в кадре. Как, например, моменты потерь. Я на себе почувствовала, что такое терять близких из-за войны, насколько это больно, когда ты не можешь ничем помочь. И какой бы сильной ты не была - эмоции все равно вырываются наружу.

Какая сцена стала для вас самым большим вызовом?

Почти все сцены были для меня определенным вызовом, поскольку это большая ответственность - играть в военной драме медика. Достаточно сложными были сцены операций, когда я должна была быть собрана, сосредоточена и четко выполнять свою работу, четко проговаривать медицинские термины. Катя ежедневно с хирургом Орестом и другими спасала жизни и у нее не было права на ошибку, на эмоции, а это довольно трудно - быть в постоянной готовности и напряжении.

Кадры из драмы "Тримайся, братику"

Кто помогал вам на площадке погружаться в медицинскую и военную тематику?

Во время съемок всегда были консультанты, которые подсказывали и четко давали указания, как делать операции, как держать конкретные инструменты, четкий алгоритм действий в определенных обстоятельствах. Чтобы каждое наше движение, каждое наше действие в кадре выглядело честно и зритель нам верил. Это было непросто, поскольку у меня раньше не было такого опыта. Теперь чувствую, что должна пройти курс тактической медицины, потому что в наших реалиях войны это - жизненная необходимость.

Где вас застала война?

Во время полномасштабного вторжения я была в Киеве, в тот день должна была идти на пробы. Помню, когда все началось, моя первая фраза была: "Пока пробы не отменили, значит не все так страшно, не может быть". А потом пришло осознание, что все очень серьезно и очень страшно.

Ирина Кудашова

Как вам кажется, почему важно сегодня рассказывать истории именно о боевых медиках?

Потому что это люди, которые ежедневно держат на себе невидимый фронт. Они спасают жизни, часто рискуя собственной, остаются рядом с ранеными в самые темные моменты. Это истории о силе и одновременно об уязвимости, о выборе - ставить других выше себя. И именно через эти истории мы видим настоящую цену человечности во время войны. Когда я играла свою героиню, для меня было важно передать не только профессионализм медсестры, а также ее внутреннюю нежность, страхи и отвагу. Потому что военные медики - это не только о медицине, это о любви к жизни и умении оставаться человеком там, где война

Все мы должны быть благодарны нашим защитникам за каждый день нашей жизни, за возможность работать, мечтать и строить будущее. Помнить, что именно благодаря им имеем свободу. Каждый из нас на своем месте должен быть поддержкой. Поэтому для меня важно поддерживать сборы и донатить, ведь даже маленький вклад может спасти чью-то жизнь. Вместе с театром мы ездим в туры со спектаклями, куда всегда приглашаем военных, и с каждого выступления собираем средства для помощи.

Как вы восстанавливаете силы после эмоционально сложных съемок?

Тишиной и временем наедине с собой. Для меня это - способ снова собрать энергию: прогулка, книга, музыка или просто сон. А еще очень помогает спорт и общение с близкими людьми, это те вещи, которые возвращают в ощущение реальности и дают внутреннюю опору.

А уход за собой?

Это целый ритуал, который состоит не только из косметики. Утром я обязательно уделяю время коже. Вечером - более глубокий уход, когда можно использовать сыворотки, маски, различные масла. Я очень люблю ароматы: например, эфирные масла цитрусовых помогают просыпаться, а лавандовое масло вечером настраивает на спокойствие. Но уход - это не только кремы. Это и правильное питание, достаточно воды, спорт и, что для меня особенно важно, качественный сон. Хотя в наших реалиях это не всегда получается. Когда есть баланс внутри, это всегда отражается и снаружи. И именно этот комплекс помогает

Ирина Кудашова

Кто вас поддерживает в сложные моменты карьеры?

Всегда чувствую поддержку моей семьи. Даже несмотря на то, что сейчас все мои близкие живут за границей. В Киеве я одна, но рядом есть друзья, которые всегда подставляют плечо. А семья, даже на расстоянии, остается моей самой большой опорой - их вера и любовь чувствуются всегда, где бы они ни были.

Что для вас идеальный день вне съемочной площадки?

Идеальный день для меня - это когда есть время на простые радости: выспаться, прогуляться на природе, вкусно поесть в любимом месте, побыть с близкими людьми. А еще найти минутку для книги или фильма, которые вдохновляют. Это не о чем-то большом, а скорее о балансе и ощущении, что я в гармонии с собой.

Во что и в кого вы влюблены сейчас?

На самом деле я сейчас влюблена на сто процентов в свою работу. Я так люблю актерство, что отдаю этому себя полностью. Для меня это не просто профессия, а способ жить, чувствовать и делиться с людьми историями. И сегодня именно эта любовь дает мне силы и вдохновение каждый день.

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Если бы завтра вы могли бы проснуться в любой точке мира - где бы это было?

Я обожаю путешествовать, побывала во многих странах мира. Если бы я завтра могла проснуться где угодно, то выбрала бы место где-то у океана - на солнце, в тепле, где можно почувствовать свободу и силу природы, или же в Корее, потому что после своего первого путешествия влюбилась в эту страну.