Ирина Кудашова рассказала об восстановлении разрушенной ракетой квартиры и почему государство не помогает

Украинская актриса Ирина Кудашова, которая ранее рассекретила отношения со старшим на 10 лет мужчиной, рассказала о разрушенной ракетой квартире в Чернигове и объяснила, почему восстанавливает ее за свой счет, без помощи государства.

Полномасштабная война застала артистку в Киеве. Знаменитость в интервью для нового YouTube-канала Марички Падалко рассказала, что до последнего не верила, что Россия нападет, и даже строила планы на 24 февраля. Однако война таки началась. Актриса говорит, что была тогда в шоковом состоянии и не понимала, что делать.

"Я была в Киеве. Я не верила. Я понимала головой, что это может быть, что все к тому шло, но я не хотела в это верить. У меня 24 февраля должны были быть пробы к Любомиру Левицкому, в его новый украинский фильм. Я так этого ждала, я не верила... У нас ведь столько планов, как это может так в один день оборваться? Я не хотела просто в это верить", – поделилась артистка.

Ирина Кудашова / Фото: YouTube-канал Марічка

Наконец, Ирина Кудашова приняла решение ехать на запад Украины, а также забирать с собой родителей, которые находились в Чернигове. Актриса говорит, что они поступили тогда правильно, ведь через несколько дней в квартиру попал вражеский снаряд и разрушил ее полностью. Сейчас актриса до сих пор восстанавливает дом. Как признается знаменитость, она делает это за свой счет. Артистка подавала документы на программу "єВідновлення", однако заявка до сих пор на рассмотрении.

"Парень мой говорил, что надо ехать. И в целом я понимала, что у меня родители были в Чернигове. И это было, наверное, лучшим решением, что они в тот день поехали, потому что буквально за несколько дней у нас прилет был именно в нашу квартиру, ну, в наш дом. И все разрушило, все. Понемногу восстанавливаем, за свой счет. В нашем случае мы подавали заявку, но, кажется, пока что нет, не рассмотрели. Ну именно наш дом еще нет", - поделилась артистка.

Маричка Падалко и Ирина Кудашова / Фото: YouTube-канал Марічка

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ІРИНА КУДАШОВА & МАРІЧКА: Повернення "дорослої" "Школи", скандал із Василенко та "роман" з Осадчуком

Напомним, недавно актер Константин Октябрьский рассказывал об уничтоженной дроном квартире, в которой он жил с семьей. Также артист поделился, кто из украинских звезд помог ему финансово.

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