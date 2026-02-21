Ирина Кудашова впервые показала своего возлюбленного и пожаловалась на неприятный конфуз на Мальдивах

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

Украинская актриса Ирина Кудашова впервые показала своего возлюбленного и пожаловалась на неприятный конфуз, который случился с ними во время отдыха на Мальдивах.

Артистка еще месяц назад рассекретила новый роман. Однако избранника знаменитость не торопилась показывать. А это же наконец-то в своем Instagram актриса порадовала их совместными кадрами. Фотографии были сделаны во время отдыха влюбленных на Мальдивах. Парочка позировала на побережье Индийского океана. Возлюбленный Ирины Кудашовой мило держал ее на руках, пока та наслаждалась моментами.

Ирина Кудашова с бойфрендом / © instagram.com/irinaa_kudashova

Однако отпуск парочки проходит не так, как бы им этого хотелось. С Ириной Кудашовой и ее возлюбленным произошел неприятный конфуз. Влюбленные арендовали виллу, которая должна была быть расположена на воде. Впрочем, из-за сбоя в системе паре забронировали не тот дом.

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

"Здесь мы едем в наш отель, не догадываясь, какой "сюрприз" нас ждет впереди. Мы забронировали очень хороший отель, чтобы максимально получить комфорт и удовольствие от отдыха. Мы ехали на этот резорт исключительно ради водной виллы, бронировали ее, а по приезду оказалось, что нам дали beach villa. Произошла какая-то ошибка в системе, нам пришлось постоянно к ним ходить, чтобы как-то решить вопрос", - говорит актриса.

Пост Ирины Кудашовой / © instagram.com/irinaa_kudashova

Этот неприятный конфуз очень сильно расстроил знаменитость. Наконец, актриса и ее возлюбленный смогли взять в аренду виллу на воде только на четыре дня, хотя планировали на семь. Кроме того, Ирина Кудашова осталась не в восторге от острова. И цены, по словам знаменитости, оказались слишком большими. Однако, артистка все же пытается отпустить ситуацию и насладиться отдыхом.

Ирина Кудашова / © instagram.com/irinaa_kudashova

