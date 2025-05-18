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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
568
Время на прочтение
1 мин

Ирина Сопонару без макияжа восхитила романтическим фото с мужем-иностранцем

Артистка порадовала семейным контентом.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Ирина Сопонару

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Актриса Студии "Квартал 95" Ирина Сопонару восхитила романтическим фото с мужем, британцем Рисом.

Семейным контентом знаменитость поделилась в Instagram-stories. Актриса опубликовала фото, на котором показала их утро с возлюбленным. Парочка на снимке лежала в постели. Ирина Сопонару делала селфи, в это время Рис нежно обнимал ее. Кстати, на фотографии звезда была изображена безединой капли декоративной косметики, поэтому можно разглядеть, как выглядит знаменитость без макияжа.

Ирина Сопонару с мужем / © instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару с мужем / © instagram.com/irinasoponaru

После этого влюбленные отправились в арт-завод "Платформа". Там проходил благотворительный фестиваль "Picnic Boho". Ирина Сопонару призвала подписчиков тоже посетить событие и приобщиться к благотворительности.

Напомним, недавно Ирина Сопонару высказалась о материнстве. 38-летняя актриса призналась, почему не решается стать мамой, а также поделилась подробностями личной жизни с мужем-иностранцем.

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Дата публикации
Количество просмотров
568
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