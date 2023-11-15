Ирина Сопонару гневно ответила уставшим от войны украинцам

Украинская юмористка и актриса Ирина Сопонару эмоционально отреагировала на усталость некоторых украинцев от войны.

Сейчас вся ее творческая деятельность пронизана помощью Вооруженным силам Украины. Она стала тренером спецсезона "Лига Смеха. Волонтерский десант 2", где команды борются за право доставить пикапы военным.

В новом сериале "Волонтеры" на телеканале ТЕТ Ирина вместе с Игорем Ласточкиным, Кириллом Ганиным, Станиславом Бокланом и другими "лигосмешниками" собственным примером вдохновляет людей на добрые дела для страны и ВСУ. На благотворительных концертах "Женского Квартала" она собирает на "птички" для украинских разведчиков. За кулисами проекта "Лига Смеха. Волонтерский десант 2" Ирина призналась, что ее откровенно раздражают разговоры гражданских об усталости от войны и донатов.

"Когда я слышу, что все устали, меня это очень возмущает. Серьезно? Вы устали? Скажите это людям на передке", – эмоционально высказалась Ирина Сопонару.

Актриса трогательно обратилась к защитникам и защитницам, которые без устали защищают нашу свободу, и заверила, что их не только ждут дома, но и помогают в удовольствие.

"Нашим военным я желаю поскорее вернуться домой, в свои семьи. Мы вас всех очень любим, очень ждем. И мы донатим с удовольствием. Поэтому благодарю вас за ваш тяжелый труд", – трогательно заявила Ирина Сопонару.

Ирина Сопонару

На эмоциях актриса поделилась планами после нашей победы. Говорит, что заобнимает каждого.

"После нашей победы я буду всех обнимать. Всех, кого буду видеть. Поэтому готовьтесь. Буду обнимать, пока ребра не захрустят", – в шутку пригрозила Ирина Сопонару.

Напомним, ранее Ирина Сопонару поделилась впечатлением от съемок в сериале "Волонтеры", где впервые обнажилась перед камерами.

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