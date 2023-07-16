Ирина Сопонару на романтическом фото показала, как проводит время в Киеве с женихом-британцем

Участница "Женского Квартала", актриса Ирина Сопонару показала, как в Киеве проводит время со своим женихом-британцем Рисом.

В своем Instagram знаменитость опубликовала романтическую черно-белую фотографию с возлюбленным. На фото Ирина позировала рядом с Рисом. Парочка отдохнула на шезлонгах. Как призналась, Сопонару, она обожает это место в Киеве.

"Одно из моих любимых мест в Киеве", — отметила актриса.

Ирина Сопонару с женихом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Хотя Ирина и не говорила, где именно она с женихом отдыхала, однако подписчики догадались, что влюбленные побывали на ВДНХ.

Напомним, недавно Ирина Сопонару намекнула на пикантные изменения во внешнем виде. Артистка станцевала в кружевном белье и продемонстрировала заметно больший бюст. Фанаты актрисы заподозрили, что она увеличила грудь, однако самая знаменитость пока это не комментирует.

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