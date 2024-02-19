Ирина Сопонару набила новое тату в интимной зоне и показала результат

Артистка также похвасталась новым пирсингом.
Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару ошеломила своими новыми тату и пирсингом на разных частях тела.
Как оказалось, актриса прибегла к переменам еще в Великобритании во время своего зимнего отпуска. Так, Ирина в своем фотоблоге показала, как навестила тату-салон и запостила результат. Итак, в паховой зоне Сопонару набила себе фразу "Oh hey", что с английского переводится как "О, привет". А также теперь на руке знаменитости появились три небольшие линии.
Кроме минималистических татуировок Ирина сделала пирсинг в ухе и также поделилась с поклонниками результатом работы мастера.
"Да-да, из Лондона я привезла не только магнитики. Мне нужно было вернуть пирсинг, а там, где пирсинг, там и новые тату. Сделали идеально", - написала Сопонару.
В свою очередь, поклонники довольно неоднозначно восприняли изменения артистки. Некоторые отреагировали положительно, а остальные возмутились интимным местом, которое звезда выбрала для одного из тату:
- Очень хорошая
- Яринка уже не та
- Не знаешь, как себя продать?
- Прекрасно
Напомним, ранее свое новое тату показал телеведущий и актер Даниэль Салем. Знаменитость выбрал патриотический рисунок и набил его на всю спину, показав весь процесс на видео.
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