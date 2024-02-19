Ирина Сопонару набила новое тату в интимной зоне и показала результат

Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару ошеломила своими новыми тату и пирсингом на разных частях тела.

Как оказалось, актриса прибегла к переменам еще в Великобритании во время своего зимнего отпуска. Так, Ирина в своем фотоблоге показала, как навестила тату-салон и запостила результат. Итак, в паховой зоне Сопонару набила себе фразу "Oh hey", что с английского переводится как "О, привет". А также теперь на руке знаменитости появились три небольшие линии.

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Кроме минималистических татуировок Ирина сделала пирсинг в ухе и также поделилась с поклонниками результатом работы мастера.

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Да-да, из Лондона я привезла не только магнитики. Мне нужно было вернуть пирсинг, а там, где пирсинг, там и новые тату. Сделали идеально", - написала Сопонару.

В свою очередь, поклонники довольно неоднозначно восприняли изменения артистки. Некоторые отреагировали положительно, а остальные возмутились интимным местом, которое звезда выбрала для одного из тату:

Очень хорошая

Яринка уже не та

Не знаешь, как себя продать?

Прекрасно

Напомним, ранее свое новое тату показал телеведущий и актер Даниэль Салем. Знаменитость выбрал патриотический рисунок и набил его на всю спину, показав весь процесс на видео.

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