Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Ирина Сопонару насмешила забавным фото с бойфрендом-британцем

Ирина Сопонару насмешила забавным фото с бойфрендом-британцем

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1386
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ирина Сопонару насмешила забавным фото с бойфрендом-британцем

Ирина Сопонару со своим бойфрендом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Счастливая актриса устроила с возлюбленным импровизированный фотосет.

Украинская актриса, участница "Женского Квартала" Ирина Сопонару поделилась семейным контентом. Знаменитость показала фото с бойфрендом-британцем, по имени Рис.

Артистка редко публикует снимки с возлюбленным  в фотоблоге. Впрочем, на этот раз Ирина решила сделать исключение. Парочка устроила импровизированный совместный фотосет.

На фото счастливая актриса нежно обнимает своего избранника, а он тем временем корчит забавную гримасу.

Ирина Сопонару со своим бойфрендом / © instagram.com/irinasoponaru
Ирина Сопонару со своим бойфрендом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Для воспоминаний", — коротко подписала фотографию Сопонару.

Отметим, с Рисом Ирина начала встречаться в прошлом году. Впрочем, за это время они много чего пережили вместе. Актриса уже успела съехаться со своим избранником и познакомиться с его родней, которая живет в Великобритании.

Кстати, Сопонару призналась, что уже намекает Рису на свадьбу. Более того, актриса даже хочет стать мамой. Впрочем, пока в Украине идет война, Ирина не отважится родить.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1386
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация