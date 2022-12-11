Ирина Сопонару насмешила забавным фото с бойфрендом-британцем

Украинская актриса, участница "Женского Квартала" Ирина Сопонару поделилась семейным контентом. Знаменитость показала фото с бойфрендом-британцем, по имени Рис.

Артистка редко публикует снимки с возлюбленным в фотоблоге. Впрочем, на этот раз Ирина решила сделать исключение. Парочка устроила импровизированный совместный фотосет.

На фото счастливая актриса нежно обнимает своего избранника, а он тем временем корчит забавную гримасу.

Ирина Сопонару со своим бойфрендом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Для воспоминаний", — коротко подписала фотографию Сопонару.

Отметим, с Рисом Ирина начала встречаться в прошлом году. Впрочем, за это время они много чего пережили вместе. Актриса уже успела съехаться со своим избранником и познакомиться с его родней, которая живет в Великобритании.

Кстати, Сопонару призналась, что уже намекает Рису на свадьбу. Более того, актриса даже хочет стать мамой. Впрочем, пока в Украине идет война, Ирина не отважится родить.

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