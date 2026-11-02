Ирина Сопонару неожиданно заговорила о политических амбициях и чем бы занималась

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

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Украинская актриса и юмористка Ирина Сопонару неожиданно заговорила о политических амбициях.

У артистки есть диплом магистра политических наук. Знаменитость получила образование в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича. Ирина Сопонару на проекте «Наодинці з Гламуром» говорит, что если бы ее раньше позвали пойти в политику, то она отказалась бы. Однако сейчас мнение актрисы изменилось, и она бы не прочь попробовать себя в этой сфере.

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«Нет, не предлагали мне в политику. Возможно, потому что никто не знал, что я магистр политических наук. Я уверена, что тогда, сколько-то лет назад, я бы, наверное, сказала нет, но сейчас я думаю, а почему бы нет. Я сейчас гораздо умнее. Я уже взрослая женщина, что-то понимаю в этой жизни», — призналась артистка Анне Севастьяновой.

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Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару также уже припустила, чем бы могла заниматься. Актриса говорит, что точно посвятила бы себя тому, в чем разбирается — это какие-то культурные инициативы или, возможно, учеба. У артистки уже есть идея. Знаменитость считает, что сейчас многим детям не хватает фигуры отца в жизни. По мнению актрисы, было бы прекрасно создать внешкольные классы, где ребят будут обучать каких-то жизненных лайфхаков.

«Я не знаю, чем бы я занималась. Наверное, в каком-то культурном русле двигалось бы, в том, что я понимаю, какие-то инициативы, возможно, в учебе. Мы с подругой обсуждали, что было бы здорово сделать внешкольный класс для детей. Сейчас многие дети растут без отца. Многим, может быть, не хватает фигуры отца. И вот делать бы такие классы, в которые приходили бы военные, которые уже не на фронте. Знаете, как бойскаутов учат всякому, даже каким-то простым вещам: как разжигать огонь, как бриться. Для мальчиков и девушек в этом возрасте важна фигура отца. Если бы кто-то не то, чтобы заменил, а хотя бы просто какие-то лайфхаки давал на таких занятиях», — поделилась знаменитость.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: "Мені жалко..." СОПОНАРУ про вихід з КВАРТАЛУ, чоловіків та зовнішність | ІНТЕРВ'Ю

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