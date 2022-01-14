Ирина Сопонару очаровала редким фото с новым бойфрендом-британцем

Влюбленные отдыхают за границей.

Украинская актриса, участница "Женского Квартала" Ирина Сопонару поделилась редким снимком с новым бойфрендом-британцем.

Парочка сейчас отдыхает в Таиланде на острове Панган. Хотя знаменитость предпочитает не афишировать свою личную жизнь, но все же сделала исключение и показала идиллию с Рисом. На черно-белом фото, которое артистка разместила в своем Instagram, влюбленные позировали на фоне моря. Рис нежно обнимал Ирину, стоя позади нее. К слову, пара выглядит невероятно гармонично и счастливо.

Ирина Сопонару с бойфрендом / instagram.com/irinasoponaru

"Ммм, очень романтично", "Красота", "Очень красивая пара", – писали поклонники в комментариях.

Читайте также: