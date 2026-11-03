Ирина Сопонару с мужем / © instagram.com/irinasoponaru

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Украинская актриса и юмористка Ирина Сопонару ошарашила процедурами красоты, которые делала на лице и что ей не разрешает муж-британец Риз.

Несколько лет назад знаменитость легла под нож пластического хирурга. Ирина Сопонару увеличила грудь. На проекте «Наодинці з Гламуром» артистка признается, что вообще не пожалела об операции. Знаменитости очень нравятся изменения и тот размер бюста, который она выбрала.

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«Я говорила, что я не жалею о своих решениях. О чем жалеть? Все отлично! У меня был хороший хирург, все сделал отлично, я очень довольна, муж очень доволен! Я не хочу быть как фрик, я сама небольшая, маленькая, зачем мне большая грудь», — говорит артистка Анне Севастьяновой.

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Ирина Сопонару после операции по увеличению груди / © instagram.com/irinasoponaru

Больше пластических операций Ирина Сопонару не делала. Правда, актриса признается, что хотела бы себе подтяжку лица, но ее муж пока что против этого. Вместо этого артистка является поклонницей косметологических процедур. Ирина Сопонару заверила, что делала все, что только существует. Особенно ей нравятся уколы и аппаратные процедуры.

«Хирургически я больше ничего не делала. На лице все, что касается косметологии, я делала все! Все, что вы слышали в косметологии, я делала и буду делать. Ботокс я обожаю, аппаратную процедуру, она тоже улучшает кожу. Но операцию ничего не заменит, я уже смотрю в ту сторону. Хочу какую-то подтяжку лица. Муж против, поэтому я все еще работаю над этим», — призналась актриса.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: "Мені жалко..." СОПОНАРУ про вихід з КВАРТАЛУ, чоловіків та зовнішність | ІНТЕРВ'Ю

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua показывала украинских звезд до и после пластических операций. Предлагаем посмотреть, как изменили себя певица Ирина Билык, блогерша Даша Квиткова и другие.

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