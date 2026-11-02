Ирина Сопонару откровенно заговорила об усыновлении ребенка и о чем в 40 лет жалеет больше всего

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Реклама

Украинская актриса и юмористка Ирина Сопонару откровенно заговорила об усыновлении ребенка и призналась, о чем сейчас больше всего жалеет.

Артистке недавно исполнилось 40 лет. Ирина Сопонару на проекте «Наодинці з Гламуром» говорит, что особенно ни о чем не жалеет в своей жизни. Однако есть кое-что, что беспокоит актрису. Ирина Сопонару честно призналась, что сожалеет, что раньше не решалась на рождение ребенка.

Реклама

Сейчас актриса состоит в браке с иностранцем Ризом. Однако беременнеть во время войны Ирина Сопонару не решается. Знаменитость говорит, что это очень сложный и стрессовый период для женщины. А в условиях войны это дается еще тяжелое. Артистка говорит, что пустила все на самотек. Также она предполагает и тот вариант, что не станет мамой.

Реклама

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

«Я сожалею, что раньше ребенка не родила. Считаем, что в таком стрессе беременеть, а тем более рожать… Я не готова к этому. Я и так иногда не стягиваю, у меня менталочка такая расшатанная. Мне кажется, что беременность и роды — это стрессовый период для женщины, делать его еще более стрессовым в этих условиях я не хочу. Куда-то уезжать на этот период — я тоже не хочу. Я не так сильна, чтобы на это пойти. Я пустила все на самотек. Может, я не создана для материнства», — призналась артистка Анне Севастьяновой.

Кстати, Ирина Сопонару всегда хотела одного ребенка родить, а другого — усыновить. От этой мысли актриса не отказалась, а война только подкрепила желание знаменитости. Артистка говорит, что понимает, как это может быть сложно. Однако ведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна, которые усыновили двоих детей, вдохновляют Ирину Сопонару. Правда, актриса еще не обсуждала это с мужем.

Ирина Сопонарю с мужем / © instagram.com/irinasoponaru

«Я всегда мечтала о двух детях. Мне всегда хотелось одного родить, одного усыновить. Тем более сейчас, во время войны, когда ты видишь все эти истории, которые просто вырывают душу, мне кажется, что это правильно было бы усыновить ребенка. Пока я не вытягиваю это морально. Я готова на усыновление. Я не знаю, как Риз, но я не вижу в этом проблемы. Конечно, это может быть тяжело. Но такие примеры, как Тимур Мирошниченко, меня вдохновляют. Я думаю, что со всем можно справиться, было бы желание», — поделилась артистка.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: "Я так плакала, наче в мене хтось помер": СОПОНАРУ про вихід із Кварталу | ІНТЕРВ'Ю

Реклама

Напомним, недавно Ирине Сопонару исполнилось 40 лет. Редакция сайта ТСН.ua писала, как менялась актриса. Предлагаем узнать, почему она уволилась из «Женского Квартала», как увеличила грудь и как вышла замуж за иностранца.

Новости партнеров