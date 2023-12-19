Ирина Сопонару ответила, в Украине или за границей будет праздновать Новый год

Звезда "Женского Квартала" и тренер спецсезона "Лига Смеха. Волонтерский десант 2" Ирина Сопонару рассказала о своих планах на зимние праздники.

В своем фотоблоге Сопонару часто получает от своих поклонников множество вопросов. В этот раз они поинтересовались, будет ли артистка проводить новогодние праздники на родине или за границей. Причем вопрос был написан с ошибками. Поэтому ответ юмористка также дала в соответствующем стиле. Актриса написала, что встретит Новый год в "Ландане". И разместила фото с подругой.

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Так, Сопонару будет праздновать Новый год в столице Великобритании, Лондоне. Вероятно, что вместе с ней праздничные мгновения разделит бойфренд Рис, который недавно оригинальным образом признался ей в любви и подарил кольцо с огромным бриллиантом. К слову, жених Ирины является британским предпринимателем.

Напомним, недавно звезда "Квартала", актриса Ирина Сопонару порвала своих фанов образом скандального языковеда Ирины Фарион. В таком амплуа она записала необычное "видеообращение".

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