Ирина Сопонару ответила, выбрала ли она локацию, где проведет свадьбу с женихом-иностранцем в Киеве

Звезда рассказала, как проходит их с Рисом подготовка к свадьбе в следующем году.

Звезда "Женского Квартала", украинская актриса Ирина Сопонару, недавно показавшаяся вместе с сестрой в Великобритании, поделилась новыми подробностями свадьбы с женихом-британцем Рисом.

В частности, знаменитость снова призналась, что праздничная церемония состоится в Украине в мае 2024 года. Более того, они с Рисом уже успели посетить несколько локаций в Киеве, которые могли потенциально стать местом для проведения их свадьбы. Впрочем, они все еще размышляют о финальном решении.

"Я питаю надежду, что свадьба состоится в мае 2024 года. Мы проанализировали несколько локаций в Киеве, поездили, посмотрели… Сейчас принимаем решение", - рассказала Ирина в интервью Евгению Фешаку.

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

К слову, возлюбленные планируют пригласить много гостей. По словам Сопонару, их количество может достигать ста человек.

"Не знаю, где-то больше ста человек, наверное", - добавила звезда.

Также актриса еще раз продемонстрировала кольцо, с которым ей делал предложение ее возлюбленный-иностранец.

Ирина Сопонару

Напомним, сейчас Ирина Сопонару находится в Великобритании. Она улетела туда, чтобы отпраздновать новогодние праздники в кругу близких. В частности, звезда уже показалась с женихом Рисом и его семьей.

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