Ирина Сопонару поддержала Лесю Никитюк после критики ее актерской игры со стороны другой известной звезды

Ирина Сопонару, Леся Никитюк, Дарья Петрожицкая

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Звезда "Женского квартала", актриса Ирина Сопонару публично вступилась за коллегу, ведущую Лесю Никитюк.

Дело в том, что на днях ведущая получила порцию критики от актрисы Дарьи Петрожицкой, которая упрекнула ее за актерскую игру в фильме "Песики". По мнению Дарьи, сейчас в кино все чаще приглашают не профессиональных актеров, а "медийных людей", и это, мол, оставляет других актеров не таких известных без работы. Хотя Никитюк и с юмором ответила на упреки, теперь слово взяла ее коллега из "Женского квартала".

Ирина Сопонару решила публично поддержать Лесю. В искреннем посте в Telegram-канале она призвала не делить артистов на "дипломированных" и "медийных", а учитывать главное — любовь зрителя. Сопонару отметила, что зрителю не важно, какой у тебя диплом — важно, живой ли ты и искренний на экране. Она считает, что Леся Никитюк была "живая, классная, настоящая" в своей роли, и именно поэтому ее полюбили миллионы и утвердили на роль в комедии.

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Леся Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

"Я не хочу никого обижать... Эта фраза не дает тебе лицензию обижать. Потому что если ты говоришь: "Я не хочу никого обидеть, но..." — и дальше идет осуждение коллеги, то, на мой взгляд, это все равно оскорбление. Любовь зрителя — это не то, на что можно "отучиться". Она или есть, или ее нет. Диплом — не гарантия таланта. А талант — не всегда рождается в актерской аудитории", — написала Ирина.

Звезда "Женского квартала" также призвала звездное сообщество не унижать друг друга, даже если взгляды или профессиональные пути не совпадают. По ее мнению, главная миссия артистов — дарить людям эмоции, а не строить "иерархию правильных".