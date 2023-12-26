Ирина Сопонару похвасталась роскошным подарком на Рождество от жениха-британца

Звезда "Женского Квартала", украинская актриса Ирина Сопонару похвасталась драгоценным подарком от жениха-британца Риса.

Артистка не осталась без презентов на Рождество, которое она встретила в Великобритании. Возлюбленный сделал актрисе приятный сюрприз. Рис подготовил Ирине драгоценное украшение.

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

В Instagram Сопонару показала, как получала подарок. Жених вручил актрисе праздничный пакетик, в котором была коробочка с украшением. Когда Ирина открыла ее, то увидела там колье с жемчугом, где также красовался кулон в виде планеты Сатурн.

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Артистка была рада получить такой презент, поэтому сразу начала примерять украшение, а помогал ей с этим возлюбленный.

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Вероятно, Рис тоже не остался без подарков на Рождество. Правда, Сопонару не стала показывать, каким именно презентом порадовала возлюбленного.

Напомним, Рождество Ирина Сопонару встретила в Великобритании, там актриса также будет праздновать Новый год. Артистка уже успела встретиться с родными жениха, а также со своими. Актриса делилась счастливыми фото с их встречи.

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