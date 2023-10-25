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Ирина Сопонару похвасталась роскошными подарками от жениха на свое 37-летие

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Ирина Сопонару похвасталась роскошными подарками от жениха на свое 37-летие

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Возлюбленный знаменитости подготовил для нее два презента.

Звезда "Квартала 95" Ирина Сопонару похвасталась подарками на день рождения от жениха-британца Риса.

На днях артистке исполнилось 37 лет. По случаю праздника избранник знаменитости Рис подготовил для нее несколько презентов. Сначала возлюбленный подарил Ирине розовые шлепанцы на каблуке. Актриса была очень рада такому презенту, поэтому сразу примерила обувь и попыталась в ней пройтись по комнате.

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru
Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Следующий подарок еще больше порадовал Сопонару. Рис подарил ей красную сумку с леопардовым принтом от французского бренда Birkin. Кстати, она была осторожно упакована в коробку в форме сердца. Артистка очень обрадовалась такому подарку.

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru
Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Напомним, недавно Ирина Сопонару рассказала о предстоящей свадьбе со своим возлюбленным, которую актриса планирует сыграть в мае следующего года. Знаменитость призналась, где состоится торжественное событие – в Украине или Англии, откуда родом Рис.

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Дата публикации
Просмотры
7773
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