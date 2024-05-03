Ирина Сопонару показала, как поздравила своего жениха-иностранца с важным праздником

Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару поделилась, как отпраздновала день рождения жениха Риса.

Так, 2 мая возлюбленный звезды встретил свой день рождения в поезде. Тем не менее Ирина позаботилась обо всем заранее и подготовила для него подарки. В частности, когда Рис вышел из купе, она разместила на столике торт со свечами, шампанское, клубнику и подарок. Жених актрисы не ожидал получить такой сюрприз от возлюбенной. К слову, вместе с ними в поезде ехал и их кот.

Жених Ирины Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Жених Ирины Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Жених Ирины Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Жених Ирины Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Кроме того, Сопонару в своем фотоблоге разместила ряд фотографий с женихом, сделанных за время их отдыха, и адресовала ему множество теплых слов.

Ирина Сопонару с женихом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару с женихом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Жених Ирины Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Ты очень особенный. Ты очень добрый. Ты очень умный. Ты очень любимый. Поздравляю тебя, мой единомышленник, мой кот, мой жених", - восхитила поздравлениями Ирина.

В комментариях поклонники также поздравили Риса с особым праздником:

Поздравление Рису! Вдохновения, здоровья, сил для реализации всех планов! Пусть будет послушным и нежным котиком

Фантастическая пара

Рис, с днем рождения. Ирина, с именинником. Вы красивые, влюбленные и невероятные

Поздравляю, желаю вам всех благ и счастливой семейной жизни

Напомним, недавно Лилия Ребрик показала, как с размахом отпраздновала день рождения своей средней дочери.

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