Ирина Сопонару показала маму-красавицу, на которую очень похожа

Родной человек артистки празднует день рождения.

В семье украинской актрисы, участницы "Женского Квартала" Ирины Сопонару праздник.

Сегодня, 26 января, отмечает день рождения мама артистки. Ирина одной из первых поздравила родного человека. Артистка поделилась трогательной историей, как ее мама готовила торт, а она тем временем ждала, чтобы забрать остатки крема. Кроме того, Ирина поблагодарила родного человека за то, что подарила такие теплые воспоминания.

Ирина Сопонару вместе с мамой / instagram.com/irinasoponaru

"Мама, поздравляю тебя с днем рождения! Спасибо тебе за такое количество теплых воспоминаний и вкусных тортов, спасибо за любовь и заботу! Главное, чтобы ты была рядом и улыбалась!" – пожелала маме Ирина.

Также знаменитость опубликовала фото, где позирует вместе с родным человеком. Снимок был сделан во время съемок одного известного шоу. Ирина вместе с матерью позируют на сцене.

Ирина Сопонару вместе с мамой / instagram.com/irinasoponaru

Кстати, поклонники звезды также поздравили маму артистки с праздником. Кроме того, фанаты отметили, что Ирина очень похожа на маму.

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