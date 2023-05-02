Ирина Сопонару показала нежные объятия и поцелуи с бойфрендом-красавчиком

Украинская актриса, участница "Женского Квартала" Ирина Сопонару сообщила о празднике в ее семье.

Возлюбленный знаменитости, британец Рос, празднует день рождения. По случаю праздника артистка посвятила бойфренду трогательный пост в Instagram. Ирина опубликовала слайд-шоу, где представила их разнообразные фото. На видео были и забавные снимки, и романтические, где влюбленные друг друга целовали и обнимали.

"С днем рождения, любимый! Спасибо за то, что ты есть! Ты умный, красивый, добрый, щедрый и это еще не все твои качества. Пусть жизнь дарит только приятные сюрпризы! А я буду рядом, чтобы их разделить. Лублу", – нежно обратилась к возлюбленному артистка.

Рос уже увидел поздравление от Ирины и романтично ответил ей: "Лублу".

Напомним, Ирина Сопонару встречается с британцем с 2021 года. Парочка уже успела познакомиться с родителями друг друга. Также актриса признавалась, что уже планирует свадьбу с Рисом, однако мужчина пока не делал предложение Ирине.

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