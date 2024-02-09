Ирина Сопонару показала новое видео с женихом-британцем и как они возвращались из Лондона в Черновцы

Несколько месяцев актриса с любимым провели на его родине.

Звезда "Женского Квартала" и тренер спецсезона "Лига Смеха. Волонтерский десант 2" Ирина Сопонару вместе с женихом, британцем Рисом, вернулась в Украину.

Более двух месяцев Сопонару провела с любимым на его родине в столице Великобритании, Лондоне. Однако после зимних каникул пара приехала обратно в Украину, где актрису ждет работа. На странице в Instagram артистка разместила короткое видео, где показала, как из Лондона они с Рисом ехали в родной город Ирины Черновцы.

Так, Сопонару в ролике показала, как они с любимым выехали на поезде из Лондона, а также летели самолетом. После чего влюбленные наконец добрались до дома, где их ждал вкусный борщ и любимое домашнее животное:

"Лондон — Черновцы. Я счастлива каждый раз возвращаться домой", — подписала трогательное видео Сопонару.

Ирина Сопонару с женихом-иностранцем показала, как из Лондона ехала в Черновцы

Отметим, что сейчас Ирина Сопонару и ее любимый Рис готовятся к свадьбе, которую сыграют уже летом 2024 года. Раньше актриса делилась, как успела подготовиться к важнейшему событию в ее жизни и что ей еще осталось сделать.

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