Ирина Сопонару показала свою сестру и удивила, как она помогает ей ухаживать за лицом

Украинская юмористка, звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару показалась в косметологическом кабинете своей сестры Натальи и рассказала, какие процедуры для лица она делала.

К слову, родной человек актрисы длительное время проживает в Великобритании. Скорее всего Ирина уже вернулась из отпуска со своим женихом-британцем Рисом на его родину и потому пришла к сестре в ее кабинет. Как оказалось, Наталья – профессиональный косметолог, поэтому Ирина доверила уход за лицом именно ей.

Сестра Ирины Сопонару проводит косметологические процедуры / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Сестра Ирины Сопонару проводит косметологические процедуры / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Так, в своем фотоблоге Сопонару с сестрой рассказали, какие именно косметологические процедуры они делали и показали кадры из косметологического кресла. В частности, Наталья сделала актрисе глубокую очистку лица, а затем – пилинг. А в конце массирующими движениями косметологиня нанесла звезде травяные маски для лучшего эффекта очищения.

Сестра Ирины Сопонару проводит косметологические процедуры / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Напомним, актриса Ирина Сопонару недавно с отдыха в теплой стране делилась своими пищевыми привычками и рассказала о своем особом рационе. К тому же знаменитость призналась в своих слабостях в питании.

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