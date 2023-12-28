Ирина Сопонару показала свою сестру, которая живет в Лондоне

Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару, которая с женихом-британцем Рисом находится в Великобритании, встретилась со своей сестрой.

На рождественские каникулы Сопонару отправилась в Лондон, где живут родители ее жениха, а также ее родная сестра Наталья. На странице в Instagram актриса разместила короткое видео, в котором предстает с родным человеком. Девушки в видео чекаются и улыбаются.

Как рассказала Сопонару, на днях Наталья отметила день рождения. По этому случаю и был снят ролик:

"Знаете кто эта красотка? Это моя сестричка и сегодня у нее день рождения. Вот какого лучшего в мире косметолога я от вас скрывала. Люблю тебя до безумия. Сияй, звездочка, и будь самой счастливой", — поздравила Сопонару сестру.

Ирина Сопонару показала свою сестру

Поклонники юмористки сразу присоединились к поздравлениям:

Очень красивая!

С Днем рождения сестру!

Просто богини! Пусть ваша сестра будет счастлива!

Напомним, ранее Ирина Сопонару рассказала, как в Великобритании успела подготовиться к своей свадьбе с британцем Рисом. Актриса поделилась, что уже купила к самому главному событию в ее жизни.

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