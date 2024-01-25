Ирина Сопонару показалась на отдыхе с женихом-британцем и рассказала о разнице менталитетов

Артистка призналась, возникают ли в их отношениях с иностранцем сложности из-за того, что они из разных стран.

Украинская юмористка, актриса "Женского Квартала" Ирина Сопонару показала, как наслаждается отдыхом в теплой стране со своим женихом-британцем, предпринимателем Рисом.

Снимком из отпуска знаменитость поделилась в своем Instagram. На фото Сопонару предстала в белой рубашке, а рядом с ней сидел Рос. Влюбленные, вероятно, наслаждались местной кухней, ведь кадр был сделан в кафе.

Кроме того, Ирина призналась, возникали ли сложности у их с возлюбленным отношениях из-за разных менталитетов. По словам актрисы, даже ее друзья интересовались этим вопросом. Сопонару убеждает, что никаких сложностей не возникало из-за того, что они из разных стран. Пара с начала отношений не испытывала никакого дискомфорта.

Ирина Сопонару с женихом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Насколько нам сложно из-за разницы менталитетов? Даже друзья иногда спрашивают меня, были ли у нас какие-то сложности именно из-за этого. Если честно, то с самого начала я не испытывала никакой разницы. Возможно, просто повезло… Рис сочетает в себе лучшие качества", – поделилась артистка.

Напомним, недавно Ирина Сопонару рассекретила свой рацион. Знаменитость призналась, какой продукт не ест уже 17 лет.

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