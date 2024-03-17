Ирина Сопонару показалась с мамой и рассказала, как она с родителями проводит время

Звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару приехала в Черновцы и показалась с мамой Тамарой.

Так, актриса приехала в родной город вместе со своими звездными коллегами в рамках гастрольного тура со спектаклем "Наши Кайдаши". И в своем фотоблоге показала, как незадолго до спектакля направляется в Черновецкую областную филармонию, где должно было проходить событие. Тем временем за рулем авто в это время рядом сидела ее мама Тамара. Также Ирина поделилась своими волнениями перед выходом на сцену в присутствии родных. И добавила, что на спектакль приедет не только ее мама, но и папа.

Ирина Сопонару с мамой / Фото: instagram.com/irinasoponaru

"Я в Черновцах. Эта очаровательная дама везет меня в филармонию, где у нас сегодня спектакль "Наши Кайдаши". Я с нетерпением жду, для меня это большая честь. Очень волнуюсь играть в своем родном городе. Я чувствую ответственность. Но у меня есть отличная группа поддержки. Мамочка, папочка будут вечером. Сегодня у нас время для семьи", - рассказала артистка.

Ирина Сопонару с мамой / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Напомним, ранее Ирина Сопонару признавалась, что этот спектакль содержит довольно пикантные сцены, в которых она целуется с другим актером. Поэтому звезда ответила, как ее жених-иностранец реагирует на это и приглашала ли она его в зрительный зал.

Читайте также: