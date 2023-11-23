Ирина Сопонару показалась с мускулистым женихом-иностранцем на яхте и рассказала, как они познакомились

Звезда "Женского Квартала" и тренер спецсезона "Лига Смеха. Волонтерский десант 2" Ирина Сопонару подлилась романтическим фото со своим женихом, британцем Рисом.

На странице в Instagram Сопонару разместила снимок, сделанный на Polaroid, который держит на фоне Южного моста в Киеве. На фото Ирина с любимым фотографируется во время отдыха на яхте. Когда именно и где была сделана фотография, Сопонару не уточнила.

Ирина Сопонару с женихом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Однако поделилась с поклонниками историей знакомства с женихом:

"С Рисом мы познакомились в мае 2021. История знакомства довольно тривиальна. Мы увидели друг друга в популярном, на тот момент, заведении. Он ко мне подошел познакомиться, немного поговорили, обменялись Instagram и…..обручились. Шучу. Между этими событиями еще было много свиданий, путешествий, поцелуев, вечеринок…..а потом война. Выезд из страны, жизнь на автомате, злоба, депрессия, страх, боль и много слез. После возвращения домой мы постепенно восстанавливались, пытались жить, радоваться, мечтать, верить, бороться. Ощущение огромной гордости быть украинкой и поддержка любимого", – рассказала актриса.

Ирина Сопонару с женихом Рисом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

А через полтора года после знакомства Рис сделал предложение Ирине и она согласилась стать его женой.

Ирина Сопонару с женихом Рисом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Напомним, ранее Ирина Сопонару рассказывала, где они с возлюбленным планируют пожениться – у него на родине в Великобритании или в Украине.

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