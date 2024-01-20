Ирина Сопонару показалась с женихом-иностранцем в теплой стране и удивила своими правилами рациона

Украинская юмористка, звезда "Женского Квартала" Ирина Сопонару показалась с женихом-иностранцем Рисом и поделилась подробностями своего питания.

Пара после зимних праздников с семьей в Великобритании отправилась на общий отдых в теплую страну. Впрочем, актриса не признается, куда именно. Она только показала фото с возлюбленным в своем Instagram.

Ирина Сопонару с женихом Рисом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Сопонару призналась, что скучает по своим поклонникам. Поэтому решила порадовать их секретами своего здорового питания. В частности, 37-летняя знаменитость призналась, что в течение 17 лет не употребляет мясо и ничем не заменяет его:

"Ем все, кроме мяса. Не вижу необходимости "заменять". Дефицитов нет, поэтому как-то специально не заменяю. Ем очень интуитивно", - поделилась Ирина.

Ирина Сопонару рассказала о своем питании / Фото: instagram.com/irinasoponaru

К тому же с 25 лет юмористка убрала из своего рациона любые газированные напитки, кроме просеко, ведь "это плохо для кожи и зубов".

По словам Ирины, у нее "классная конституция тела, но она много над ним работает". Кроме того, звезда поделилась, что испытывает резкие изменения настроения в период ПМС и любит сладкое.

Напомним, недавно звезда "Квартала" Ирина Сопонару рассказала о семейном бюджете с женихом Рисом и честно ответила, на что он дает ей средства.

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