Ирина Сопонару показалась в объятиях жениха-британца в центре Киева и как они проводят время

Участница "Женского Квартала" очаровала романтическим фото с избранником.
Участница "Женского Квартала" Ирина Сопонару порадовала поклонников новой романтической фотографией со своим женихом, британцем по имени Рис.
Фотография, которой Сопонару поделилась на странице в Instagram, была сделана в центре Киева. Пара погуляла по Подолу и зашла в уютный ресторан.
На фото Ирина и Рис обнимаются, излучая нежные чувства и наслаждаясь друг другом. Также в сторис своего фотоблога Сопонару рассказала, что они с любимым также посетили Межигорье, где весело провели время.
В свою очередь, поклонники завалили пару комплиментами о том, что они очень гармоничная пара:
- Какие вы суперовые
- Безграничного счастья вам
- Очень нравится ваша пара
Как известно, Ирина Сопонару и британский предприниматель Рис обручились в мае этого года. До этого влюбленные встречались в течение нескольких лет. В настоящее время Рис, являющийся гражданином Великобритании, находится рядом со своей невестой в Киеве и активно поддерживает Украину.
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