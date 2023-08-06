Ирина Сопонару показалась в объятиях жениха-британца в центре Киева и как они проводят время

Участница "Женского Квартала" Ирина Сопонару порадовала поклонников новой романтической фотографией со своим женихом, британцем по имени Рис.

Фотография, которой Сопонару поделилась на странице в Instagram, была сделана в центре Киева. Пара погуляла по Подолу и зашла в уютный ресторан.

Ирина Сопонару с женихом / Фото: instagram.com/irinasoponaru

На фото Ирина и Рис обнимаются, излучая нежные чувства и наслаждаясь друг другом. Также в сторис своего фотоблога Сопонару рассказала, что они с любимым также посетили Межигорье, где весело провели время.

Ирина Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Жених Ирины Сопонару / Фото: instagram.com/irinasoponaru

Ирина Сопонару с женихом в Межигорье / Фото: instagram.com/irinasoponaru

В свою очередь, поклонники завалили пару комплиментами о том, что они очень гармоничная пара:

Какие вы суперовые

Безграничного счастья вам

Очень нравится ваша пара

Как известно, Ирина Сопонару и британский предприниматель Рис обручились в мае этого года. До этого влюбленные встречались в течение нескольких лет. В настоящее время Рис, являющийся гражданином Великобритании, находится рядом со своей невестой в Киеве и активно поддерживает Украину.

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